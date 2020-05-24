Київське метро відновить роботу 25 травня, скріншот відео

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Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував, як столичне метро підготували до виходу з карантину.

Метрополітен, як очікується, запрацює у звичному режимі вже завтра — 25 травня. Про це повідомляється на сторінці мера Києва у Telegram.

Зазначається, що метрополітен працюватиме із дотриманням всіх заходів безпеки, таких як обов’язковий масковий режим та соціальна дистанція.

Також мер Києва закликав громадян не нехтувати елементарними правилами безпеки.

На оприлюдненому Кличком відео можна побачити, що у столичному метро нанесена розмітка, покликана допомогти дотримуватися необхідної дистанції між людьми.

Крім того, на стінах та табло розміщені заклики щодо дотримання правил безпеки — зберігання безпечної відстані під час очікування поїзда та використання під час перебування у метро масок і рукавичок.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 54 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.