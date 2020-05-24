Коронавірус в Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n138670-u-kyievi-vyyavyly-ponad-pivsotni-novyh-infikuvan-koronavirusom.html

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У Києві за минулу добу лабораторно підтвердили 54 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Серед нових пацієнтів — троє медиків. Від коронавірусу вчора померла одна особа. Загалом у столиці від цієї хвороби з початку епідемії померли 59 осіб. У Києві вже 2 тис. 623 підтверджених випадки заражень. Про це 24 травня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Вчора захворіли 26 жінок віком від 21 до 81 років та 22 чоловіка від 23 до 81 років. Серед хворих і діти: троє дівчаток віком 10, 11 та 16 років та троє хлопчиків, яким два, 12 та 15 рокiв.

Госпіталізація знадобилася 16 пацієнтам, а інші лікуються вдома і під контролем лікарів. Одужали за добу семеро хворих, а загалом COVID-19 у столиці подолали вже 358 мешканців.

Ми розпочали в столиці другий етап послаблення обмежень. І дуже важливо, наскільки кияни дотримуватимуться елементарних правил. Дуже важливо не допустити загострення ситуації з розповсюдженням вірусу, — зазначив мер.

Нагадаємо, в Україні поліпшується ситуація в боротьбі з коронавірусом останні три дні поспіль спостерігається зниження кількості нових інфікувань. За минулу добу виявили 406 нових випадків зараження, а загалом з початку епідемії зареєстрували 20 тис. 986 інфікувань.