Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Среди новых пациентов — три медика. От коронавируса вчера умер один человек. Всего в столице от этой болезни с начала эпидемии умерли 59 человек. В Киеве уже 2 тыс. 623 подтвержденных случаев заражений. Об этом 24 мая сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Вчера заболели 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет и 22 мужчины от 23 до 81 лет. Среди больных и дети: три девочки в возрасте 10, 11 и 16 лет и три мальчика, которым два, 12 и 15 лет.

Госпитализация понадобилась 16 пациентам, а другие лечатся дома и под контролем врачей. Поправились за сутки семь больных, а в целом COVID-19 в столице преодолели уже 358 жителей.

Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса, — отметил мэр.

Напомним, в Украине улучшается ситуация в борьбе с коронавирусом последние три дня подряд наблюдается снижение количества новых инфицирований. За минувшие сутки выявили 406 новых случаев заражения, а в целом с начала эпидемии зарегистрировали 20 тыс. 986 заражений.