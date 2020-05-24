На 25 травня припадає Горобинівка, фото: Pixnio

https://racurs.ua/ua/n138685-zavtra-den-afryky-ta-epifaniv-den.html

Ракурс

25 травня у світі відзначається День Африки — це щорічне свято, приурочене до дня заснування Організації Африканської Єдності (ОАЄ) у 1963 році.

Також на цю дату припадає День зниклих безвісти дітей. Його було започатковано у 2002 році з ініціативи Європейського центру зниклих і таких, що зазнали сексуального насильства, дітей. Його мета -- привернути увагу світової громадськості до проблеми зникнення неповнолітніх, захищеності дітей від викрадень та важких життєвих ситуацій, у яких опиняються діти.

Православна церква 25 травня вшановує пам’ять єпископа Епіфанія Кіпрського, одного з ранніх Отців церкви, який прославився викриванням єресей.

У народі Епіфанів день також називали Горобинівкою — на честь горобини, одного з найбільш шанованих дерев. Горобину в народі вважали захисницею від вогню і пожеж. Також вважалося, що вона може захистити від біди, нещастя та злого ока.

Народні прикмети: