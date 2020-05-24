Наслідки ДТП на Львівщині, фото: Varta1

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ДТП зі смертельними випадками сталося сьогодні у Львівській області на автотрасі Київ-Чоп.

Поблизу села Тухолька Сколівського району близько 11.30 зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito та вантажівка MAN з причепом. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

В результаті ДТП загинули троє пасажирів та водій мікроавтобуса, ще чотири пасажири цього транспортного засобу були госпіталізовані.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху одним із учасників. Зазначається, що 50-річний водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення свого транспортного засобу з мікроавтобусом, який рухався по зустрічній смузі.

За фактом ДПТ, яка призвела до загибелі людей, порушене кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом зіштовхнулися 10 вантажівок і п’ять легкових автомобілів. Причиною масштабної ДТП стали димові завіси, які влаштували фермери, щоб вберегти врожай.