Последствия ДТП на Львовщине, фото: Varta1

https://racurs.ua/n138684-na-lvovschine-gruzovik-protaranil-mikroavtobus-s-passajirami-chetyre-cheloveka-pogibli-foto.html

Ракурс

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня во Львовской области на автотрассе Киев-Чоп.

Вблизи села Тухолька Сколевского района около 11.30 столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик MAN с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В результате ДТП погибли трое пассажиров и водитель микроавтобуса, еще четыре пассажира этого транспортного средства были госпитализированы.

По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из участников. Отмечается, что 50-летний водитель грузовика не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение своего транспортного средства с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе.

По факту ДПТ, которое привело к гибели людей, возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, недавно под Киевом столкнулись 10 грузовиков и пять легковых автомобилей. Причиной масштабного ДТП стали дымовые завесы, которые устроили фермеры, чтобы уберечь урожай.