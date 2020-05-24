Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ДТП на Львовщине, фото: Varta1

На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами: четыре человека погибли (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2020, 19:35
999

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня во Львовской области на автотрассе Киев-Чоп.

Вблизи села Тухолька Сколевского района около 11.30 столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик MAN с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В результате ДТП погибли трое пассажиров и водитель микроавтобуса, еще четыре пассажира этого транспортного средства были госпитализированы.

По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из участников. Отмечается, что 50-летний водитель грузовика не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение своего транспортного средства с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе.

По факту ДПТ, которое привело к гибели людей, возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Последствия ДТП на Львовщине, фото: Varta1

Последствия ДТП на Львовщине, фото: Varta1

Последствия ДТП на Львовщине, фото: Varta1

Последствия ДТП на Львовщине, фото: Varta1



Напомним, недавно под Киевом столкнулись 10 грузовиков и пять легковых автомобилей. Причиной масштабного ДТП стали дымовые завесы, которые устроили фермеры, чтобы уберечь урожай.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров