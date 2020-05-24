Завтра — День Африки и Епифанов деньhttps://racurs.ua/n138685-zavtra-den-afriki-i-epifanov-den.htmlРакурс
25 мая в мире отмечается День Африки — это ежегодный праздник, приуроченный ко дню основания Организации Африканского Единства (ОАЕ) в 1963 году.
Также на эту дату приходится День пропавших без вести детей. Он был введен в 2002 году по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей. Его цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме исчезновения несовершеннолетних, защищенности детей от похищений и тяжелых жизненных ситуаций, в которых оказываются дети.
Православная Церкви 25 мая отмечает память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних Отцов церкви, прославившийся обличением ереси.
В народе Епифанов день также называли Рябиновкой — в честь рябины, одного из самых почитаемых деревьев. Рябину в народе считали защитницей от огня и пожаров. Также считалось, что она может защитить от беды, несчастья и злого глаза.
Народные приметы:
- если на востоке небо красное — к сухому лету;
- если солнце на заре в «красном кафтане» — летом не избежать пожаров из-за сухой погоды;
- если на рябине много цвета — урожай льна будет хорошим;
- если на прудах появились листья кувшинки — следует ожидать окончания заморозков.