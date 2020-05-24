На 25 мая приходится Рябиновка, фото: Pixnio

https://racurs.ua/n138685-zavtra-den-afriki-i-epifanov-den.html

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25 мая в мире отмечается День Африки — это ежегодный праздник, приуроченный ко дню основания Организации Африканского Единства (ОАЕ) в 1963 году.

Также на эту дату приходится День пропавших без вести детей. Он был введен в 2002 году по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей. Его цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме исчезновения несовершеннолетних, защищенности детей от похищений и тяжелых жизненных ситуаций, в которых оказываются дети.

Православная Церкви 25 мая отмечает память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних Отцов церкви, прославившийся обличением ереси.

В народе Епифанов день также называли Рябиновкой — в честь рябины, одного из самых почитаемых деревьев. Рябину в народе считали защитницей от огня и пожаров. Также считалось, что она может защитить от беды, несчастья и злого глаза.

Народные приметы: