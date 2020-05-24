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Ракурс
На 25 мая приходится Рябиновка, фото: Pixnio

Завтра — День Африки и Епифанов день

24 мая 2020, 19:59
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25 мая в мире отмечается День Африки — это ежегодный праздник, приуроченный ко дню основания Организации Африканского Единства (ОАЕ) в 1963 году.

Также на эту дату приходится День пропавших без вести детей. Он был введен в 2002 году по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей. Его цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме исчезновения несовершеннолетних, защищенности детей от похищений и тяжелых жизненных ситуаций, в которых оказываются дети.

Православная Церкви 25 мая отмечает память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних Отцов церкви, прославившийся обличением ереси.

В народе Епифанов день также называли Рябиновкой — в честь рябины, одного из самых почитаемых деревьев. Рябину в народе считали защитницей от огня и пожаров. Также считалось, что она может защитить от беды, несчастья и злого глаза.



Народные приметы:

  • если на востоке небо красное — к сухому лету;
  • если солнце на заре в «красном кафтане» — летом не избежать пожаров из-за сухой погоды;
  • если на рябине много цвета — урожай льна будет хорошим;
  • если на прудах появились листья кувшинки — следует ожидать окончания заморозков.

Источник: Ракурс


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