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Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео
Кличко показал, как столичное метро подготовили к возобновлению работы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n138686-klichko-pokazal-kak-stolichnoe-metro-podgotovili-k-vozobnovleniu-raboty-foto-video.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал, как столичное метро подготовили к выходу из карантина.
Метрополитен, как ожидается, заработает в обычном режиме уже завтра — 25 мая. Об этом сообщается на странице мэра Киева в Telegram.
Отмечается, что метрополитен будет работать с соблюдением всех мер безопасности, таких как обязательный масочный режим и социальная дистанция.
Также мэр Киева призвал граждан не пренебрегать элементарными правилами безопасности.
На обнародованном Кличко видео можно увидеть, что в столичном метро нанесена разметка, призванная помочь соблюдать необходимую дистанцию между людьми.
Кроме того, на стенах и табло размещены призывы к соблюдению правил безопасности — сохранять безопасное расстояние во время ожидания поезда и использовать во время пребывания в метро маски и перчатки.
Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 54 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.