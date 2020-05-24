Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео

https://racurs.ua/n138686-klichko-pokazal-kak-stolichnoe-metro-podgotovili-k-vozobnovleniu-raboty-foto-video.html

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Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал, как столичное метро подготовили к выходу из карантина.

Метрополитен, как ожидается, заработает в обычном режиме уже завтра — 25 мая. Об этом сообщается на странице мэра Киева в Telegram.

Отмечается, что метрополитен будет работать с соблюдением всех мер безопасности, таких как обязательный масочный режим и социальная дистанция.

Также мэр Киева призвал граждан не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

На обнародованном Кличко видео можно увидеть, что в столичном метро нанесена разметка, призванная помочь соблюдать необходимую дистанцию ​​между людьми.

Кроме того, на стенах и табло размещены призывы к соблюдению правил безопасности — сохранять безопасное расстояние во время ожидания поезда и использовать во время пребывания в метро маски и перчатки.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 54 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.