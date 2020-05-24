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Ракурс
Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео

Кличко показал, как столичное метро подготовили к возобновлению работы (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2020, 20:36
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Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал, как столичное метро подготовили к выходу из карантина.

Метрополитен, как ожидается, заработает в обычном режиме уже завтра — 25 мая. Об этом сообщается на странице мэра Киева в Telegram.

Отмечается, что метрополитен будет работать с соблюдением всех мер безопасности, таких как обязательный масочный режим и социальная дистанция.

Также мэр Киева призвал граждан не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

На обнародованном Кличко видео можно увидеть, что в столичном метро нанесена разметка, призванная помочь соблюдать необходимую дистанцию ​​между людьми.

Кроме того, на стенах и табло размещены призывы к соблюдению правил безопасности — сохранять безопасное расстояние во время ожидания поезда и использовать во время пребывания в метро маски и перчатки.

Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео

Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео

Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео

Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео

Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео



Киевское метро возобновит работу 25 мая, скриншот видео

Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 54 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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