Интересные новости о животных: украинцы выбирают смешные имена паре уток-дипломатов, поселившихся во дворе МИД

https://racurs.ua/n138728-kashtan-i-tuya-zoryan-i-shkiryak-ukraincy-vybiraut-smeshnye-imena-pare-utok-diplomatov.html

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Министерство иностранных дел Украины, по примеру коллег из Великобритании, где домашние коты уже давно официально «работают» на государственных должностях, завели себе пару уток. Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил всем желающим выбрать уткам-дипломатам имена.

Есть такая история. Во двор Министерства иностранных дел прилетела семейная пара. Ведут себя дипломатично, с удовольствием позируют на камеру. Ходят двором, обустраиваются. В связи с этим мною принято решение предоставить им дипломатические привилегии и иммунитеты, необходимые для счастливой утиной жизни и размножения, — написал Кулеба в Фейсбук.

Министр также показал несколько фото уток. В то же время украинцы предложили ряд забавных имен, в частности: Каштан и Туя, Зрада и Перемога, Карп и Мотря, Грета и Тунберг, Зорян и Шкиряк.