Новости Харькова: в открытом сегодня метро ажиотажа нет, власти подсчитывают убытки, скриншот видео

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Метро в Харькове сегодня открыли после двух с половиной месяцев простоя. Утром 25 мая и в первой половине дня особого ажиотажа на входе в подземку не наблюдалось. Власти подсчитывают убытки, но обещают не повышать цену за проезд.

Чтобы попасть в метро, ​​пассажирам необходимо иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию ​​на входе. Однако на эскалаторы и в вагоны часто заходят люди и без защитных масок и респираторов.

Сотрудники метрополитена никого на входе не останавливают. Люди без маски спокойно идут, оплачивают проезд и пользуются транспортом. Может, конечно, позже начнут людей как-то контролировать, но с утра никто никого не трогал и даже не делал замечаний, — рассказала одна из харьковчанок для «Город Х».

Утром на входе на станции было много людей, но дистанции в 1,5−2 м мало кто придерживался — люди шли толпой во все двери в вагоне.

Впрочем, в первые часы работы харьковское метро перевезло вдвое меньше пассажиров (40 тыс.), чем обычно. Об этом на брифинге рассказали руководители КП «Харьковский метрополитен».

Директор метрополитена Вячеслав Стаматин заявил, что дополнительные поезда пока в Харькове не введут. Не будут также наносить и дополнительную разметку на перроне для соблюдения дистанции и измерять температуру. Но каждые 15 минут в подземке будет звучать сообщение о соблюдении дистанции и необходимости пользоваться масками.

Заместитель мэра Евгений Водовозов рассказал, что следить за соблюдением масочного режима будут работники метро и полиция. Вагоны дезинфицируют четыре раза в сутки: до и после выпуска, дважды в день на конечных станциях.

На брифинге власти Харькова сообщили и о том, что метрополитену придется взять в кредит 50 млн грн, чтобы покрыть долг по зарплате, который образовался во время карантина. Работникам задолжали за апрель и частично май. Прямые убытки КП составили примерно 150 млн грн. Но тариф на проезд (8 грн) обещают не повышать.

Напомним, что в Днепре метрополитен сегодня не возобновил работу, хоть подземку также планировали открыть 25 мая.