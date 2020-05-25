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Новости Харькова: в открытом сегодня метро ажиотажа нет, власти подсчитывают убытки, скриншот видео

Метро в Харькове: ажиотажа нет, власти подсчитывают убытки (ФОТО, ВИДЕО)

25 мая 2020, 16:03
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Метро в Харькове сегодня открыли после двух с половиной месяцев простоя. Утром 25 мая и в первой половине дня особого ажиотажа на входе в подземку не наблюдалось. Власти подсчитывают убытки, но обещают не повышать цену за проезд.

Чтобы попасть в метро, ​​пассажирам необходимо иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию ​​на входе. Однако на эскалаторы и в вагоны часто заходят люди и без защитных масок и респираторов.

Новости Харькова: в открытом сегодня метро ажиотажа нет, власти подсчитывают убытки, фото — Салтовка

Сотрудники метрополитена никого на входе не останавливают. Люди без маски спокойно идут, оплачивают проезд и пользуются транспортом. Может, конечно, позже начнут людей как-то контролировать, но с утра никто никого не трогал и даже не делал замечаний, — рассказала одна из харьковчанок для «Город Х».

Утром на входе на станции было много людей, но дистанции в 1,5−2 м мало кто придерживался — люди шли толпой во все двери в вагоне.

Впрочем, в первые часы работы харьковское метро перевезло вдвое меньше пассажиров (40 тыс.), чем обычно. Об этом на брифинге рассказали руководители КП «Харьковский метрополитен».

В Харькове без ажиотажа заработало метро: как пассажиры выполняют правила, фото — Суспільне

Директор метрополитена Вячеслав Стаматин заявил, что дополнительные поезда пока в Харькове не введут. Не будут также наносить и дополнительную разметку на перроне для соблюдения дистанции и измерять температуру. Но каждые 15 минут в подземке будет звучать сообщение о соблюдении дистанции и необходимости пользоваться масками.

Заместитель мэра Евгений Водовозов рассказал, что следить за соблюдением масочного режима будут работники метро и полиция. Вагоны дезинфицируют четыре раза в сутки: до и после выпуска, дважды в день на конечных станциях.

На брифинге власти Харькова сообщили и о том, что метрополитену придется взять в кредит 50 млн грн, чтобы покрыть долг по зарплате, который образовался во время карантина. Работникам задолжали за апрель и частично май. Прямые убытки КП составили примерно 150 млн грн. Но тариф на проезд (8 грн) обещают не повышать.



Напомним, что в Днепре метрополитен сегодня не возобновил работу, хоть подземку также планировали открыть 25 мая.

Новости Харькова: в открытом сегодня метро ажиотажа нет, власти подсчитывают убытки, фото — Суспільне

Источник: Ракурс


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