Метро у Харкові: ажіотажу немає, влада підраховує збитки, скріншот відео

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Метро у Харкові сьогодні відкрили після двох з половиною місяців простою. Уранці 25 травня і в першій половині дня особливого ажіотажу на входу у підземку не спостерігалося.

Щоб потрапити в метро, пасажирам необхідно мати засоби індивідуального захисту і дотримуватися дистанції на вході. Однак на ескалатори та у вагони часто заходять люди і без захисних масок і респіраторів.

Співробітники метрополітену нікого на вході не зупиняють. Люди без маски спокійно йдуть, оплачують проїзд і користуються транспортом. Може, звичайно, пізніше почнуть людей якось контролювати, але з ранку ніхто нікого не чіпав і навіть не робив зауважень, — розповіла одна із харків’янок для «Город Х».

Уранці на вході на станції було багато людей, але дистанції у 1,5−2 м мало хто дотримувався — люди йшли натовпом на усі троє дверей у вагоні.

Утім, у перші години роботи харківське метро перевезло вдвічі менше пасажирів (40 тис.), ніж зазвичай. Про це на брифінгу розповіли керівники КП «Харківський метрополітен».

Директор метрополітену В’ячеслав Стаматін заявив, що додаткові поїзди наразі в Харкові не запровадять. Не будуть також наносити й додаткову розмітку на пероні для дотримання дистанції і вимірювати температуру. Але щоп’ятнадцять хвилин в підземці лунатиме повідомлення про дотримання дистанції та необхідність користуватися масками.

Заступник мера Євген Водовозов розповів, що стежити за дотриманням маскового режиму будуть працівники метро та поліція. Вагони дезінфікують чотири рази на добу: перед і після випуску та двічі на день на кінцевих станціях.

На брифінгу влада Харкова повідомила і про те, що метрополітену доведеться взяти у кредит 50 млн грн, щоб покрити борг із зарплати, який утворився під час карантину. Працівникам заборгували за квітень та частково травень. Прямі збитки КП склали приблизно 150 млн грн. Але тариф на проїзд (8 грн) обіцяють не підвищувати.

Нагадаємо, що у Дніпрі метрополітен сьогодні не відновив роботу, хоч підземку також планували відкрити 25 травня.