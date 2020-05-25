У Києві відновив роботу метрополітен. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n138690-u-kyievi-vidnovyv-robotu-metropoliten-foto-video.html

Ракурс

У Києві сьогодні вранці, 25 травня, після двомісячного вимушеного простою через коронавірусний карантин відновив роботу столичний метрополітен.

Сьогодні почали роботу в звичайному режимі усі гілки метро, ​​повідомляє «Українська правда».

У метро пасажирів пускають тільки в масках і вимагають дотримуватися безпечної дистанції. Наявність рукавичок носить рекомендаційний характер, але більшість пасажирів вирішили не використовувати цей засіб захисту.

Не будуть пускати в метро пасажирів із симптомами ГРВІ або з температурою вище 37,2°С.

Кожні три години в усіх приміщеннях метрополітену буде проводитися дезінфекція.

У разі великого скупчення пасажирів вхід на станції можуть обмежити.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко показав, як підготували метро до виходу з карантину. У підземці зробили розмітку, яка допоможе пасажирам дотримуватися дистанції.