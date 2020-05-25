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Ракурс
У Києві відновив роботу метрополітен. Фото: ITC.ua

У Києві відновив роботу метрополітен (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 07:31
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У Києві сьогодні вранці, 25 травня, після двомісячного вимушеного простою через коронавірусний карантин відновив роботу столичний метрополітен.

Сьогодні почали роботу в звичайному режимі усі гілки метро, ​​повідомляє «Українська правда».

У Києві відновив роботу метрополітен. Фото: Українська правдаУ метро пасажирів пускають тільки в масках і вимагають дотримуватися безпечної дистанції. Наявність рукавичок носить рекомендаційний характер, але більшість пасажирів вирішили не використовувати цей засіб захисту.

У Києві відновив роботу метрополітен. Фото: Українська правдаНе будуть пускати в метро пасажирів із симптомами ГРВІ або з температурою вище 37,2°С.

У Києві відновив роботу метрополітен. Фото: Українська правдаКожні три години в усіх приміщеннях метрополітену буде проводитися дезінфекція.

У Києві відновив роботу метрополітен. Фото: Українська правда

У разі великого скупчення пасажирів вхід на станції можуть обмежити.



Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко показав, як підготували метро до виходу з карантину. У підземці зробили розмітку, яка допоможе пасажирам дотримуватися дистанції.

Джерело: Ракурс


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