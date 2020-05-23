Метро в Києві. Фото: КМДА

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Київський метрополітен відкриється 25 травня після двох місяців вимушеної зупинки роботи через карантин. Столична підземка на період дії карантину буде працювати з деякими обмеженнями.

У метро, ​​як і в наземному транспорті, діятиме масковий режим. Без маски або респіратора жителів Києва не пускатимуть у підземку. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Усі пасажири повинні будуть дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Це стосується перебування у чергах біля кас і терміналів, на платформах і у вестибюлі метро. У разі, якщо пасажирів буде дуже багато, вхід на станції можуть обмежувати або повністю закривати.

До підземки не пускатимуть й пасажирів із симптомами ГРВІ або температурою вище 37,2°. На вході буде проводитися санітарний контроль.

Вагони метро повинні дезінфікувати кожні три години. Також дезінфекція кожні три години має проводитися на платформах і в вестибюлях, в приміщеннях станцій метрополітену для співробітників і пасажирів.

На станціях метро і в вестибюлях також встановили інформаційні таблички, а на підлозі нанесли розмітку для дотримання дистанції. Контролювати дотримання правил будуть правоохоронці.

Щодо співробітників метрополітену, вони повинні бути забезпечені засобами захисту. Перед зміною вони проходитимуть обов’язкову термометрію. Співробітники з симптомами ГРВІ або температурою вище 37,2° не допускатимуться до роботи.

Як повідомлялося, громадський транспорт у Києві відсьогодні почав працювати у звичайному режимі. Обмеження зняли з 12.00 23 травня. Це стосується наземного громадського транспорту — автобусів, тролейбусів, трамваїв.