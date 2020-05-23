Авіакатастрофа в Пакистані: МЗС повідомило, чи були на борту літака українці

Авіакатастрофа в Пакистані. Фото: ТАСС

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Авіакатастрофа в Пакистані, яка сталася 22 травня, забрала життя 97 осіб. На борту літака перебували 99 пасажирів і членів екіпажу, проте вижити вдалося лише двом із них.

Серед пасажирів і членів екіпажу, за попередньою інформацією, українців не було. Про це розповів директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергій Погорєльцев, пише «РБК-Україна».

Він зазначив, що жертвами катастрофи стали 91 пасажир і семеро членів екіпажу, але громадян України серед них немає.

Управління охорони здоров’я та соціального захисту провінції Сінд (Пакистан) на своїй сторінці в Twitter зазначило, що тіла загиблих розподілені по лікарнях Карачі, 19 із них вже ідентифікували. Усі загиблі — пасажири і члени екіпажу літака. Внаслідок падіння авіалайнера на житловий квартал ніхто з місцевих жителів не постраждав. Водночас відомо, що внаслідок падіння літак пошкодив 25 будинків.

Серед загиблих — відома пакистанська модель Зара Абід. За повідомленнями її друзів у соціальних мережах, брат дівчини відправився на місце катастрофи літака, щоб особисто шукати її тіло.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в авіакатастрофі в Пакистані вижив банкір Зафар Махмуд. У Махмуда травми стегна і ключиці, проте опіків на тілі немає і його життю нічого не загрожує.

Літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines виконував внутрішній рейс із Лахора до Карачі. Він впав на житлові будинки в Карачі. Перед катастрофою пілот літака повідомив про технічну проблему.