Авиакатастрофа в Пакистане: МИД сообщил, были ли на борту самолета украинцы

Авиакатастрофа в Пакистане. Фото: ТАСС

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Авиакатастрофа в Пакистане, которая произошла 22 мая, унесла жизни 97 человек. На борту самолета находились 99 пассажиров и членов экипажа, однако выжить удалось только двум из них.

Среди пассажиров и членов экипажа, по предварительной информации, украинцев не было. Об этом рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Погорельцев, пишет «РБК-Украина».

Он отметил, что жертвами катастрофы стали 91 пассажир и семь членов экипажа, но граждан Украины среди них нет.

Управление здравоохранения и социальной защиты провинции Синд (Пакистан) на своей странице в Twitter отметило, что тела погибших распределены по больницам Карачи, 19 из них уже идентифицировали. Все погибшие — пассажиры и члены экипажа самолета. В результате падения авиалайнера на жилой квартал никто из местных жителей не пострадал. В то же время известно, что в результате падения самолет повредил 25 домов.

Среди погибших — известная пакистанская модель Зара Абид. По сообщениям ее друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать ее тело.

Напомним, ранее стало известно, что в авиакатастрофе в Пакистане выжил банкир Зафар Махмуд. У Махмуда травмы бедра и ключицы, однако ожогов на теле нет и его жизни ничего не угрожает.

Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. Он упал на жилые дома в Карачи. Перед катастрофой пилот самолета сообщил о технической проблеме.