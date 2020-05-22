Авиакатастрофа в Пакистане: выжил глава банка, фото — Times of Israel

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Авиакатастрофа в Пакистане сегодня является ведущей темой в мировых СМИ. Среди пассажиров лайнера, разбившегося 22 мая вблизи города Карачи, есть выжившие.

Местные СМИ со ссылкой на представителей местных властей сообщили, что в результате авиакатастрофы выжил по меньшей мере один человек — банкир Зафар Махмуд.

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» упал на жилые кварталы рядом с аэропортом Карачи. Издание Dawn написало, что выжил президент Банка Пенджаба Зафар Масуд. Его семья также подтвердила, что он пережил авиакатастрофу. У Масуда травмы бедра и ключицы, однако ожогов на теле нет и его жизни ничего не угрожает.

В соцсетях появились кадры спасения Масуда. Ранее мэр города Карачи заявил, что из 107 человек на борту самолета никто не выжил.

Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. Он упал на жилые дома в Карачи за минуту до приземления. Перед катастрофой пилот самолета сообщил о технической проблеме.

Телеканал Samaa TV сообщил также, что есть и другие люди, которые выжили. Они якобы сидели в самолете в первом ряду. The Nation утверждает, что в госпиталь привезли шестерых пассажиров.

В Пакистане разрешили начать внутренние авиаперелеты с 16 мая после двухмесячного карантина. Международные рейсы в Пакистан могут возобновить после 1 июня. Страна начала поэтапное ослабление карантина 9 мая.