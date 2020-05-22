Сергей Лещенко сначала дал интервью, а затем запретил его публиковать: позиция издания и экс-нардепа

https://racurs.ua/n138626-leschenko-ustroil-skandal-dal-intervu-kotoroe-zapretil-publikovat.html

Ракурс

Сергей Лещенко, экс-депутат и журналист, а ныне член наблюдательного совета «Укрзалізниці», дал интервью изданию «Бабель», но впоследствии запретил его публиковать. Об этом сообщила редакция СМИ.

Корреспондент Мария Жартовская неделю назад договорилась об интервью с Сергеем Лещенко, где должны были обсуждаться вопросы его работы в наблюдательном совете, зарплаты, главных проблем власти и отношений с олигархами. «Бабель» пишет, что дать интервью Лещенко согласился при условии, что он читает и согласовывает текст до публикации.

Согласно ст. 13 закона «Об авторском праве и смежных правах» журналист и спикер являются соавторами интервью, поэтому материал требует согласования соавторами. Беседа с бывшим депутатом продолжалась более двух часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Поэтому редакция сократила интервью, а некоторые вопросы объединила.

Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно длиннее и полнее, попросил первоначальную версию беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом. Такое предложение редакция получила от спикера впервые, — сообщило издание.

«Бабель» не пошел на предложение Лещенко, отметив, что «герои интервью не могут использовать сайт как удобную для них медиа-площадку». Поэтому, чтобы не получить судебный иск, редакция опубликовала только список ключевых тем интервью с Лещенко без его ответов.

Впоследствии бывший журналист отреагировал на заявление СМИ.

Сегодня утром я проснулся чуть ли не главным душителем свободы слова… До проведения интервью попросил о согласовании. Почему? Потому что часть разговора касается УЗ. Компания является участником международного рынка заимствований. Кроме того, она привлекает средства, размещая евробонды. Мировые рынки могут быть чувствительны к любой информации, которая обнародуется об УЗ… К сожалению, присланный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя… Я не против, если сайт опубликует версию, которую они мне прислали на согласование, — резюмировал бывший нардеп.

По его словам, нежелание СМИ давать более полные ответы приводят лишь к тому, что общество не видит целостной картины — как в политике, так и в УЗ. Кроме этого, он заявил, что в сокращенной версии интервью «нет ничего сенсационного, а журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте».

Напомним, в 2015 году право журналистов не согласовывать интервью со спикером отстаивал сам Лещенко. Вместе с другими депутатами он тогда даже подал законопроект, позволяющий отменить эту норму. Бывший нардеп тогда писал, что «все западные журналисты, с кем я дружу, в шоке от того, что украинский закон обязывает репортера согласовывать текст разговора с собеседником». За пять лет парламент так и не смог отказаться от этой нормы, которая теперь содержится и в новом законопроекте «О медиа» авторства «Слуг народа».