Сергій Лещенко спочатку дав інтерв’ю, а потім заборонив його публікувати: позиція видання і екс-нардепа

https://racurs.ua/ua/n138626-leschenko-sprychynyv-skandal-dav-interv-u-yake-zaboronyv-publikuvaty.html

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Сергій Лещенко, екс-депутат та журналіст, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці», дав інтерв’ю виданню «Бабель», але згодом заборонив його публікувати. Про це повідомила редакція ЗМІ.

Кореспондент Марія Жартовська тиждень тому домовилася про інтервʼю із Сергієм Лещенком, де мали обговорюватися питання його роботи в наглядовій раді, зарплатні, головних проблемам влади і стосунках з олігархами. «Бабель» пише, що дати інтервʼю Лещенко погодився за умови, що він читає і погоджує текст до публікації.

Згідно зі ст. 13 закону «Про авторське право і суміжні права» журналіст і спікер є співавторами інтервʼю, тому матеріал потребує узгодження співавторами. Бесіда з колишнім депутатом тривала понад дві години, а повна розшифровка інтервʼю зайняла 37 сторінок. Тому редакція скоротила інтервʼю, а деякі питання обʼєднала.

Узгодити текст Сергій Лещенко відмовився, пославшись на те, що розмова була значно довшою і повнішою, попросив первинну версію бесіди і запропонував самостійно попрацювати над текстом. Таку пропозицію редакція отримала від спікера вперше, — повідомило видання.

На пропозицію Лещенка «Бабель» не пристав, зазначивши, що «герої інтервʼю не можуть використовувати сайт як зручний для них медіа-майданчик». Тому, щоб не отримати судовий позов, редакція опублікувала лише список ключових тем інтервʼю з Лещенком без його відповідей.

Згодом колишній журналіст відреагував на заяву ЗМІ.

Сьогодні вранці я прокинувся мало не головним душителем свободи слова… До проведення інтервʼю попросив про погодження. Чому? Тому що частина розмови стосується УЗ. Компанія є учасником міжнародного ринку запозичень. Окрім цього, вона залучає кошти, розміщуючи євробонди. Світові ринки можуть чутливо реагувати на будь-яку інформацію, оприлюднену про УЗ… На жаль, надісланий варіант (інтервʼю — ред.) виявився просто нарізкою коротких реплік. Я попросив редакцію надати мені розшифровку моїх відповідей з тим, щоб я міг додати моменти, які вважаю принциповими для себе… Я не проти, якщо сайт опублікує версію, котру вони мені надіслали на узгодження, — резюмував колишній нардеп.

За його словами, небажання ЗМІ давати більш повні відповіді призводить лише до того, що суспільство не бачить цілісної картини — як в політиці, так і в УЗ. Також він заявив, що у скороченій версії інтерв’ю «немає нічого сенсаційного, а журналісти спробували зробити сенсацію на рівному місці».

Нагадаємо, у 2015 році право журналістів не погоджувати інтервʼю зі спікером відстоював сам Сергій Лещенко. Разом з іншими депутатами він навіть подав законопроект, який дозволив би скасувати цю норму. Колишній нардеп тоді писав, що «усі західні журналісти, з ким я дружу, в шоці від того, що український закон зобовʼязує репортера погоджувати текст розмови зі співрозмовником». За пʼять років парламент так і не спромігся скасувати цю норму, яка також міститься і в новому законопроекті «Про медіа» авторства «Слуг народу».