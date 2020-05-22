Приложение «Дія»: приложение работает над е-пропиской и возможностью перелетов по Украине с цифровым паспортом, фото — ЭП

https://racurs.ua/n138625-e-propiska-i-perelety-po-ukraine-s-cifrovym-pasportom-novye-plany-prilojeniya-diya.html

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Приложение «Дія» расширяет спектр цифровых услуг, которые будет предоставлять украинцам. Вскоре они смогут осуществлять внутренние перелеты по Украине и с электронным паспортом.

Специалисты работают также над созданием электронной прописки в приложении «Дія».

Пресс-служба приложения сообщила, что обсуждает технические детали использования цифрового паспорта со службой авиационной безопасности аэропорта «Борисполь». С помощью приложения можно будет подтвердить личность в аэропортах для внутренних перелетов.

Электронную прописку также намерены ввести в приложении «Дія». Она пригодится во время выборов, получения льгот и назначения соцвыплат, страхование авто, назначения пенсии.

Информация о зарегистрированном месте жительства в цифровом формате (е-прописка) будет предоставляться и для взрослых от 14 лет, и для детей.

В приложении объяснили механизм введения е-прописки. Для этого нужно будет заполнить заявление и ввести собственные данные на портале, получить согласие владельца или совладельца жилья (если лицо проживает не в собственном), уплатить админсбор.

Для оформления е-прописки для лиц до 14 лет необходимо будет участие родителей. Они смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день изменить регистрацию места жительства.

Напомним, что идея приложении «Дія» — объединение в едином электронном окне всех услуг, предоставляемых государством гражданам и бизнесу. В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тыс. граждан. Приложение «Дія» можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему НБУ и «ПриватБанка».

В конце апреля в приложении «Дія» стали доступны электронные паспорта (только в ІD-формате, тем, у кого старый бумажный паспорт, необходимо обменять его на паспорт-карту). Появился и электронный кабинет гражданина, в котором аккумулированы самые разные данные из государственных реестров.