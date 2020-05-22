Додаток «Дія»: застосунок працює над е-пропискою і можливістю перельотів Україною з цифровим паспортом, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n138625-e-propyska-i-pereloty-ukrayinou-z-cyfrovym-pasportom-novi-plany-dodatku-diya.html

Ракурс

Додаток «Дія» розширює спектр цифрових послуг, які надаватиме громадянам. Незабаром українці зможуть здійснювати внутрішні перельоти в Україні і з електронним паспортом.

Спеціалісти працюють також над створенням електронної прописки в додатку «Дія».

Прес-служба застосунку «Дія» повідомила, що обговорює технічні деталі використання цифрового паспорту зі службою авіаційної безпеки аеропорту «Бориспіль». За допомогою додатку можна буде підтвердити особу в аеропортах для внутрішніх перельотів.

Електронну прописку також мають намір запровадити у додатку «Дія». Вона стане в нагоді під час виборів, отримання пільг і призначення соцвиплат, страхування авто, призначення пенсії.

Інформація про зареєстроване місце проживання в цифровому форматі (е-прописка) надаватиметься і для дорослих від 14 років, і для дітей.

В додатку пояснили механізм запровадження е-прописки. Для цього треба буде заповнити заяву та ввести власні дані на порталі, отримати згоду власника чи співвласника житла (якщо особа мешкає не у власному), сплатити адмінзбір.

Для оформлення е-прописки для осіб до 14 років необхідна буде участь батьків. Вони зможуть заповнити заяву на порталі і того ж або наступного дня змінити реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, що ідея додатку «Дія» — об'єднання в єдиному електронному вікні усіх послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу. У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тис. громадян. Додаток можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему НБУ та «ПриватБанку».

Наприкінці квітня в додатку «Дія» стали доступні електронні паспорти (тільки в ІD-форматі, тим, у кого старий паперовий паспорт, треба обміняти його на паспорт-картку). З’явився і електронний кабінет громадянина, в якому акумульовані найрізноманітніші дані з державних реєстрів.