Масове вбивство на Житомирщині. Фото: euroradio.fm

https://racurs.ua/ua/n138623-rozstril-na-jytomyrschyni-vylucheno-p-yat-rushnyc-strilok-figuruvav-u-spravi-pro-habarnyctvo.html

Ракурс

Масове вбивство в Житомирській області розслідується поліцією і правоохоронці вже встановили послідовність трагічних подій. Встановлено, що на риболовлю приїхали восьмеро чоловіків, які давно були знайомі з орендарем ставка і підтримували з ним приятельські стосунки.

У ніч з 20 на 21 травня між трьома чоловіками виник конфлікт під час вживання алкогольних напоїв. Орендар схопив мисливську рушницю, на яку мав дозвіл, і застрелив двох гостей, повідомляє прес-служба Нацполіції в Житомирській області.

Потім підозрюваний попрямував до будиночка, де відпочивали шестеро гостей, і почав їх розстрілювати. У результаті орендар ставка застрелив ще п’ятьох осіб. Одному чоловікові вдалося втекти до села і повідомити правоохоронцям про стрілянину.

Встановлено, що усі загиблі є добровольцями, учасниками АТО. Троє з них є військовослужбовцями Нацгвардії, які були на вихідних після прибуття із зони ООС.

Правоохоронці на місці злочину вилучили п’ять одиниць вогнепальної зброї. Вся зброя зареєстрована і належить фігурантам трагедії. У тому числі вилучено мисливську рушницю, з якої орендар застрелив своїх гостей.

Крім того, було встановлено, що напередодні підозрюваний у вбивстві допоміг співробітникам Державного бюро розслідувань викрити у вимаганні хабара начальника райвідділу поліції. Начальник райвідділу поліції систематично вимагав у підозрюваного хабарі за не перешкоджання у розведенні риби.

Крім того, прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України Харитін Старський у Facebook заявив, що він має інформацію про те, що стрілець тривалий час жив на території Росії і є прихильником «ватного миру». Прес-офіцер припустив, що у стрільця з добровольцями міг виникнути конфлікт, і орендар застрелив воїнів, коли вони спали.

Як раніше писав «Ракурс», дружина орендаря повідомила, що причиною конфлікту стали слова рибалок про те, що вони воювали на Донбасі, а її чоловік навіть не захотів відпустити своїх синів до армії.