Масове вбивство на Житомирщині. Фото: Pexels

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Масове вбивство в Житомирській області сталося біля села Новоселиця 22 травня. Місцевий житель застрелив сімох знайомих, які приїхали до нього на риболовлю. Загиблі були бійцями ООС і ветеранами АТО.

Підозрюваний у вбивстві — 58-річний місцевий житель на ім’я Анатолій. Він орендував ставок, біля якого сталося масове вбивство. Дружина стрілка розповіла, що конфлікт між її чоловіком і загиблими зав’язався через тему війни на Донбасі. Про це повідомляє «Сегодня».

Жінка каже, що її чоловік вже визнав свою провину. Він встиг їй розповісти, що причиною конфлікту стали слова його товаришів щодо того, що вони воювали на Донбасі, а той навіть не захотів відпустити своїх синів до армії. Жінка додала, що її чоловік — «людина запальна». Вона ж розповіла, що чоловіки пили горілку.

Жінка зазначила, що деякі з убитих були товаришами її чоловіка і неодноразово приїжджали до нього на риболовлю.

Волонтер Діана Макарова на своїй сторінці в Facebook додала, що причиною конфлікту могло стати те, що підозрюваний — виходець з Росії. Сторони могли не зійтися у питаннях ідеології. Вона ж зазначила, що ні про яке рейдерське захоплення ставка, як це пишуть деякі ЗМІ, не йдеться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що серед загиблих в Житомирській області є колишні учасники АТО і волонтери, мешканці міста Києва. Зараз встановлюються причини конфлікту і обставини скоєння кримінального правопорушення.