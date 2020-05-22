Масове вбивство на Житомирщині. Фото: newsone.ua

https://racurs.ua/ua/n138604-masove-vbyvstvo-na-jytomyrschyni-zagyblymy-vyyavylysya-veterany-ato-ta-volontery.html

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Стрілянина біля однієї з водойм на Житомирщині забрала життя сімох осіб.

Серед загиблих є колишні учасники АТО та волонтери, також жителі міста Києва. Наразі встановлюються причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення. Про це 22 травня повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області.

Поліція Житомирської області підтвердила, що жертвами стрілянини на березі ставка стали учасники АТО — всі семеро були добровольцями. У коментарі ТСН керівник прес-служби обласної поліції Алла Ващенко заявила, що наймолодшому загиблому було 30 років, а найстаршому — 50 років. Один із відпочивальників, який залишився живий, співпрацює з поліцією і дає свідчення.

Як повідомляє УНН із посиланням на джерела, масове вбивство може бути пов’язане з іншим злочином, а саме — вимаганням хабара. Виявилося, що напередодні резонансного вбивства був затриманий за вимагання та отримання хабара — начальник Попільнянського відділу поліції. Неправомірну вигоду він вимагав та одержав від підозрюваного у вбивстві чоловіка за можливість безперешкодного здійснення рибного промислу. Наразі слідчі перевіряють пов’язаність цих злочинів.

У соціальних мережах розганяють і другу версію подій, яка відрізняється від офіційної. За інформацією ресурсу «Dетектив-Info», раніше від орендаря ставка місцеві правоохоронці вимагали «данину» місцеві правоохоронці, а коли той відмовився та здав корупціонерів, до нього на «розбірки» прийшли особи, конфлікт із якими і закінчився стріляниною. Зазначається, що серед загиблих є діючі військовослужбовці Національної гвардії України.

Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченка та Андрія Москальця, приписаного до гостомельської військової частини № 3018 Національної гвардії Віталія Вульчина, двох військовослужбовців із позивними Фін та Скандер, а також київського волонтера Романа Ханенка та працівника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоуса.

За інформацією видання, орендар водойми після затримання хабарників вирушив відпочивати в компанії вісьмох раніше йому знайомих військовослужбовців. Вони разом розпивали оковиту, а згодом бійці почали погрожувати йому за те, що той здав поліцейських-корупціонерів. Господар не стерпів погроз і схопився за рушницю. Один із гостей після цього накинувся на орендаря з ножем, але схопив кулю. Далі господар почав розстріляв всіх інших, зокрема й сплячих. Після масово вбивства стрілець зателефонував у поліцію та повідомив про злочин.

Тим часом Telegram-канал «Правда Качури» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора інформує, що генпрокурор Ірина Венедіктова взяла на особистий контроль це резонансне вбивство. Очікується, що справу перепадуть в ОГУ у понеділок, 25 травня.

Нагадаємо, сьогодні вночі неподалік від села Новоселиця Попільнянського району сталося масове вбивство — орендар ставка розстріляв із мисливської рушниці сімох осіб, які рибалили на березі водойми.