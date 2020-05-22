Массовое убийство на Житомирщине. Фото:

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Стрельба возле одного из водоемов на Житомирщине унесла жизни семи человек.

Среди погибших есть бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева. Сейчас устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного правонарушения. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Полиция Житомирской области подтвердила, что жертвами стрельбы возле водоема стали участники АТО — все семеро были добровольцами. В комментарии ТСН руководитель пресс-службы областной полиции Алла Ващенко заявила, что самому младшему погибшему было 30 лет, а самому старшему — 50 лет. Один из отдыхающих, который остался жив, сотрудничает с полицией и дает показания.

Как сообщают УНН со ссылкой на источники, массовое убийство может быть связано с другим преступлением, а именно — вымогательством взятки. Оказалось, что накануне резонансного убийства был задержан за вымогательство и получение взятки — начальник Попельнянского отдела полиции. Неправомерную выгоду он требовал и получил от подозреваемого в убийстве мужчины за возможность беспрепятственного осуществления рыбного промысла. Сейчас следователи проверяют связь этих преступлений.

В социальных сетях разгоняют и вторую версию событий, которая отличается от официальной. По информации ресурса «Dетектив-Info», ранее от арендатора пруда местные правоохранители требовали «дань» местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал коррупционеров, к нему на «разборки» пришли лица, конфликт с которыми и закончился стрельбой. Отмечается, что среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владислава Мамаченко и Андрея Москальца, приписанного к гостомельской воинской части № 3018 Национальной гвардии Виталия Вульчина, двух военнослужащих с позывными Финн и Скандер, а также киевского волонтера Романа Ханенко и работника Киевского Национального авиационного университета Александра Белоуса.

По информации издания, арендатор водоема после задержания взяточников отправился отдыхать в компании восьми ранее ему знакомых военнослужащих. Они вместе распивали спиртное, а впоследствии бойцы начали угрожать ему за то, что тот сдал полицейских-коррупционеров. Хозяин не стерпел угроз и схватился за ружье. Один из гостей после этого набросился на арендатора с ножом, но схватил пулю. Далее хозяин начал расстрелял всех других, в том числе и спящих. После массово убийства стрелок позвонил в полицию и сообщил о преступлении.

Тем временем Telegram-канал «Правда Качуры» со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора информирует, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла на личный контроль это резонансное убийство. Ожидается, что дело перепадут в ОГУ в понедельник, 25 мая.

Напомним, сегодня ночью неподалеку от села Новоселица Попельнянского района произошло массовое убийство — арендатор пруда расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые рыбачили на берегу водоема.