На Житомирщине убили семь человек. Фото: narodna-pravda.ua

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Массовое убийство произошло 22 мая в Житомирской области. Мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек.

Преступление произошло возле села Новоселица Попельнянского района. На берегу пруда отдыхала компания из девяти человек. Большинство рыбаков были киевлянами, которые собирались уже не раз половить там рыбу. Отдыхал в компании и арендатор пруда, 1962 г. р. Об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на собственной странице в Facebook.

Около 1.00 в компании возник конфликт. Арендатор пруда, который оказался профессиональным охотником, взял в руки охотничье ружье марки ИЖ и начал стрелять в посетителей. Злоумышленник застрелил семь человек.

Полиция задержанного подозреваемого в массовом убийстве, мужчину направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Геращенко предположил, что суд пожизненно лишит убийцу свободы.

В Главном управлении Нацполиции Житомирской области проинформировали, что преступление произошло около 1.00. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. На месте работают следственно-оперативные группы. По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в мае в Киеве подстрелили мужчину возле церкви. СМИ сообщили, что после этого стрелок покончил с собой.