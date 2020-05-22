Коронавирус в Украине

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 20 тыс. 148 человек, среди них 1 тыс. 434 ребенка и почти 4 тыс. медработников. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 442 человек, из них 29 детей и 74 медработника. 127 новых больных госпитализировали.

За последние сутки зафиксировано девять летальных случаев, а выздоровели 358 пациентов. Всего в Украине за весь период эпидемии выздоровели 6 тыс. 585 человек, а умерли 588 больных. Об этом 22 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки было сделано почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 816 пациентов.

Больше всего новых больных за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях, а также городе Киев. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 824 случая;

Волынская область — 740 случаев;

Днепропетровская область — 859 случаев;

Донецкая область — 141 случай;

Житомирская область — 607 случаев;

Закарпатская область — 1003 случая;

Запорожская область — 401 случай;

Ивано-Франковская область — 1268 случаев;

Кировоградская область — 460 случаев;

г. Киев — 2522 случая;

Киевская область — 1344 случая;

Львовская область — 1240 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 277 случаев;

Одесская область — 814 случаев;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1323 случая;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1105 случаев;

Харьковская область — 866 случаев;

Херсонская область — 173 случая;

Хмельницкая область — 299 случаев;

Черновицкая область — 2905 случаев;

Черкасская область — 383 случая;

Черниговская область — 119 случаев.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в интернате для пожилых людей произошел в Ровненской области.