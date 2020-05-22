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Коронавирус в Украине

В Украине количество инфицированных COVID-19 перевалило за 20 тыс., заболели еще более 400 человек (КАРТА)

22 мая 2020, 09:42
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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 20 тыс. 148 человек, среди них 1 тыс. 434 ребенка и почти 4 тыс. медработников. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 442 человек, из них 29 детей и 74 медработника. 127 новых больных госпитализировали.

За последние сутки зафиксировано девять летальных случаев, а выздоровели 358 пациентов. Всего в Украине за весь период эпидемии выздоровели 6 тыс. 585 человек, а умерли 588 больных. Об этом 22 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки было сделано почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 816 пациентов.

Больше всего новых больных за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях, а также городе Киев. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:



  • Винницкая область — 824 случая;
  • Волынская область — 740 случаев;
  • Днепропетровская область — 859 случаев;
  • Донецкая область — 141 случай;
  • Житомирская область — 607 случаев;
  • Закарпатская область — 1003 случая;
  • Запорожская область — 401 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1268 случаев;
  • Кировоградская область — 460 случаев;
  • г. Киев — 2522 случая;
  • Киевская область — 1344 случая;
  • Львовская область — 1240 случаев;
  • Луганская область — 43 случая;
  • Николаевская область — 277 случаев;
  • Одесская область — 814 случаев;
  • Полтавская область — 266 случаев;
  • Ровенская область — 1323 случая;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область — 1105 случаев;
  • Харьковская область — 866 случаев;
  • Херсонская область — 173 случая;
  • Хмельницкая область — 299 случаев;
  • Черновицкая область — 2905 случаев;
  • Черкасская область — 383 случая;
  • Черниговская область — 119 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в интернате для пожилых людей произошел в Ровненской области.


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