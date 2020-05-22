В Украине количество инфицированных COVID-19 перевалило за 20 тыс., заболели еще более 400 человек (КАРТА)https://racurs.ua/n138590-v-ukraine-kolichestvo-inficirovannyh-covid-19-perevalilo-za-20-tys-zaboleli-esche-bolee-400.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован уже у 20 тыс. 148 человек, среди них 1 тыс. 434 ребенка и почти 4 тыс. медработников. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 442 человек, из них 29 детей и 74 медработника. 127 новых больных госпитализировали.
За последние сутки зафиксировано девять летальных случаев, а выздоровели 358 пациентов. Всего в Украине за весь период эпидемии выздоровели 6 тыс. 585 человек, а умерли 588 больных. Об этом 22 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки было сделано почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 816 пациентов.
Больше всего новых больных за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях, а также городе Киев. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:
- Винницкая область — 824 случая;
- Волынская область — 740 случаев;
- Днепропетровская область — 859 случаев;
- Донецкая область — 141 случай;
- Житомирская область — 607 случаев;
- Закарпатская область — 1003 случая;
- Запорожская область — 401 случай;
- Ивано-Франковская область — 1268 случаев;
- Кировоградская область — 460 случаев;
- г. Киев — 2522 случая;
- Киевская область — 1344 случая;
- Львовская область — 1240 случаев;
- Луганская область — 43 случая;
- Николаевская область — 277 случаев;
- Одесская область — 814 случаев;
- Полтавская область — 266 случаев;
- Ровенская область — 1323 случая;
- Сумская область — 166 случаев;
- Тернопольская область — 1105 случаев;
- Харьковская область — 866 случаев;
- Херсонская область — 173 случая;
- Хмельницкая область — 299 случаев;
- Черновицкая область — 2905 случаев;
- Черкасская область — 383 случая;
- Черниговская область — 119 случаев.
Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в интернате для пожилых людей произошел в Ровненской области.