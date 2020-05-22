В Україні кількість інфікованих COVID-19 перевалила за 20 тис., захворіли ще понад 400 осіб (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138590-v-ukrayini-kilkist-infikovanyh-covid-19-perevalyla-za-20-tys-zahvorily-sche-ponad-400-osib-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований вже у 20 тис. 148 осіб, серед них 1 тис. 434 дитини та майже 4 тис. медпрацівників. За останню добу інфікування підтвердили ще у 442 осіб, із них 29 дітей та 74 медпрацівника. 127 нових хворих госпіталізували.
За останню добу зафіксовано дев’ять летальних випадків, а одужали 358 пацієнтів. Загалом в Україні за весь період епідемії одужали 6 тис. 585 осіб, а померли 588 хворих. Про це 22 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, за минулу добу було зроблено майже 9 тис. ПЛР-тестів на коронавірус. На амбулаторному лікуванні перебувають 13 тис. 816 пацієнтів.
Найбільше нових хворих за минулу добу зареєстровано у Львівській та Чернівецькій областях, а також місті Київ. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:
- Вінницька область — 824 випадки;
- Волинська область — 740 випадків;
- Дніпропетровська область — 859 випадків;
- Донецька область — 141 випадок;
- Житомирська область — 607 випадків;
- Закарпатська область — 1003 випадки;
- Запорізька область — 401 випадок;
- Івано-Франківська область — 1268 випадків;
- Кіровоградська область — 460 випадків;
- м. Київ — 2522 випадки;
- Київська область — 1344 випадки;
- Львівська область — 1240 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 277 випадків;
- Одеська область — 814 випадків;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1323 випадки;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1105 випадків;
- Харківська область — 866 випадків;
- Херсонська область — 173 випадки;
- Хмельницька область — 299 випадків;
- Чернівецька область — 2905 випадків;
- Черкаська область — 383 випадки;
- Чернігівська область — 119 випадків.
Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу стався в інтернаті для літніх людей стався на Рівненщині.