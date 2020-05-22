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Коронавірус в Україні

В Україні кількість інфікованих COVID-19 перевалила за 20 тис., захворіли ще понад 400 осіб (КАРТА)

22 тра 2020, 09:42
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 20 тис. 148 осіб, серед них 1 тис. 434 дитини та майже 4 тис. медпрацівників. За останню добу інфікування підтвердили ще у 442 осіб, із них 29 дітей та 74 медпрацівника. 127 нових хворих госпіталізували.

За останню добу зафіксовано дев’ять летальних випадків, а одужали 358 пацієнтів. Загалом в Україні за весь період епідемії одужали 6 тис. 585 осіб, а померли 588 хворих. Про це 22 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу було зроблено майже 9 тис. ПЛР-тестів на коронавірус. На амбулаторному лікуванні перебувають 13 тис. 816 пацієнтів.

Найбільше нових хворих за минулу добу зареєстровано у Львівській та Чернівецькій областях, а також місті Київ. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:



  • Вінницька область — 824 випадки;
  • Волинська область — 740 випадків;
  • Дніпропетровська область — 859 випадків;
  • Донецька область — 141 випадок;
  • Житомирська область — 607 випадків;
  • Закарпатська область — 1003 випадки;
  • Запорізька область — 401 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1268 випадків;
  • Кіровоградська область — 460 випадків;
  • м. Київ — 2522 випадки;
  • Київська область — 1344 випадки;
  • Львівська область — 1240 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 277 випадків;
  • Одеська область — 814 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1323 випадки;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1105 випадків;
  • Харківська область — 866 випадків;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 299 випадків;
  • Чернівецька область — 2905 випадків;
  • Черкаська область — 383 випадки;
  • Чернігівська область — 119 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу стався в інтернаті для літніх людей стався на Рівненщині.


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