Коронавірус в Україні

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 20 тис. 148 осіб, серед них 1 тис. 434 дитини та майже 4 тис. медпрацівників. За останню добу інфікування підтвердили ще у 442 осіб, із них 29 дітей та 74 медпрацівника. 127 нових хворих госпіталізували.

За останню добу зафіксовано дев’ять летальних випадків, а одужали 358 пацієнтів. Загалом в Україні за весь період епідемії одужали 6 тис. 585 осіб, а померли 588 хворих. Про це 22 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу було зроблено майже 9 тис. ПЛР-тестів на коронавірус. На амбулаторному лікуванні перебувають 13 тис. 816 пацієнтів.

Найбільше нових хворих за минулу добу зареєстровано у Львівській та Чернівецькій областях, а також місті Київ. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 824 випадки;

Волинська область — 740 випадків;

Дніпропетровська область — 859 випадків;

Донецька область — 141 випадок;

Житомирська область — 607 випадків;

Закарпатська область — 1003 випадки;

Запорізька область — 401 випадок;

Івано-Франківська область — 1268 випадків;

Кіровоградська область — 460 випадків;

м. Київ — 2522 випадки;

Київська область — 1344 випадки;

Львівська область — 1240 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 277 випадків;

Одеська область — 814 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1323 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1105 випадків;

Харківська область — 866 випадків;

Херсонська область — 173 випадки;

Хмельницька область — 299 випадків;

Чернівецька область — 2905 випадків;

Черкаська область — 383 випадки;

Чернігівська область — 119 випадків.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу стався в інтернаті для літніх людей стався на Рівненщині.