Знову інтернат: ще в одному закритому закладі на заході України зафіксували спалах COVID-19, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138567-znovu-internat-sche-v-odnomu-zakrytomu-zakladi-na-zahodi-ukrayiny-zafiksuvaly-spalah-covid-19.html

Ракурс

Спалах коронавірусу в інтернаті для літніх людей стався на Рівненщині. Цього разу клопотів побільшало в медиків райцентру Здолбунів.

В будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів коронавірусну інфекцію виявили у 12 людей. Захворіли шестеро працівників і стільки ж їхніх підопічних, повідомили в Рівненській ОДА.

Вісьмох хворих довелося відправляти лікарню, решта — на самоізоляції. Усі хворі проживали в одному корпусі, його ізолювали. В інтернаті досліджують ланцюжок передачі вірусу і обстежують контактних осіб.

Всього на Рівненщині станом на ранок 21 травня зафіксували 1 тис. 287 випадків COVID-19.

Тим часом на сусідній Волині, у Ківерцівському районі, спалах коронавірусу виявили в психлікарні. В Олиці 19 травня підтвердили 23 випадки захворювання на коронавірус: в семи медичних працівників і 16 пацієнтів. Про це повідомили у Волинській ОДА.

За добу на Волині зареєстровано 22 нових випадки захворювання на COVID-19. Всього в області виявили 698 хворих на COVID-19 (21 летальний випадок). Найбільше хворих виявили в обласному центрі, а у Ківерцівському районі, у якому розміщена психлікарня, 101 випадок (дві смерті).

Учора прокуратура відкрила справу щодо спалаху у психоневрологічному інтернаті на Закарпатті. Тут на COVID-19 захворіли 26 осіб. У Києві зареєстрували спалахи в двох гуртожитках і дитячому центрі.