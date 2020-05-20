Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n138504-u-kyievi-pivsotni-novyh-hvoryh-na-koronavirus-spalah-covid-19-zafiksuvaly-u-dvoh-gurtojytkah.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований вже у 2 тис. 410 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 51 людини, восьмеро з них — медики.

Серед нових хворих 25 жінок віком від 22 до 75 років та 19 чоловіків від 19 до 77 років. Захворіли й діти: троє дівчат та троє хлопчиків 9−16 років, а також немовля, якому 8 місяців. До лікарень госпіталізували п’ятьох пацієнтів. Про це 20 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей. Загалом за період епідемії у Києві зафіксовано 54 летальних випадки. Водночас одужала 21 людина. Загалом від коронавірусу вилікувалися 306 мешканців столиці.

Осередки захворювання на коронавірус зафіксували ще в двох гуртожитках Києва та в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей № 1. У першому гуртожитку, що на вул. Серповій, троє інфікованих та семеро контактних осіб. Загалом там мешкають 340 людей. Другий гуртожиток розташований на вул. Кіквідзе. Там коронавірус підтвердили у двох осіб, серед 55 мешканців десятеро — контактні особи.

Мер Києва повідомив, що гуртожитки закрили на карантин. Мешканцям надали медичний супровід. Двічі на день відбувається дезінфекція в приміщеннях гуртожитків.

У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей № 1, що розташований на вул. Маяковського, захворіла одна медсестра. Встановлено, що серед контактних осіб — 38 робітників центру та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад теж закрили на карантин.

Також у Києві закрили ринок «Десна» — через недотримання санітарних норм. Окрім того, оштрафували три нічні клуби, які попри заборону працювали минулими вихідними.

Як повідомлялося, коронавірусом в Україні заразилися 19 тис. 230 людей, за минулу добу його виявили у ще 354 людей.