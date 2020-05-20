Метро, маршрутки, аеропорти і дитсадки відновлять роботу: Кабмін назвав дати. Фото: Твоє місто

https://racurs.ua/ua/n138503-metro-marshrutky-litaky-i-dytsadky-vidnovlyat-robotu-kabmin-nazvav-daty.html

Ракурс

Метро, наземний громадський транспорт і дитсадки відновлять роботу в найближчі дні. Таке рішення ухвалив сьогодні Кабінет міністрів.

Із 22 травня почне курсувати міський, приміський, внутрішньообласний та міжнародний транспорт. Також відкриються готельні комплекси, але ресторани і басейни на їх території не працюватимуть. Із вказаної дати стартують і спортивні заходи, але без присутності глядачів, а також церковні служби.

Із 25 травня запустять метро в Києві, Дніпрі та Харкові, а також відкриють дитячі садки. Останні будуть працювати лише за певних умов МОЗ. Об'єднати запуск транспорту та відкриття дитсадків влада вирішила, щоби дати можливість батькам вийти на роботу.

З 1 червня буде запущено залізничний транспорт (міський, регіональний та міжобласний), а також міжобласні пасажирські автоперевезення.

З 15 червня буде відкрито небо в Україні. Аеропорти здійснюватимуть відправлення та прийом пасажирських літаків.

При цьому Кабмін відкриває всі міжнародні пункти пропуску, окрім розташованих на кордоні з Росією та Білоруссю через складну епідеміологічну ситуацію в цих країнах.

Таким чином уряд запровадив другий етап пом’якшення карантину з 22 травня. Водночас так званий адаптивний карантин в Україні продовжили до 22 червня і зберегли обов’язковий масковий режим, температурний скринінг громадян, а також регулярну дезінфекцію об'єктів і поверхонь.

Окрім того, уряд передає понад 2 млн 278 тис. грн із Фонду боротьби з коронавірусом у Фонд соціального страхування, зокрема, щоби виплатити допомогу сім’я загиблих під час епідемії медиків та видати кредити і страховки.