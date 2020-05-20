Володимир Зеленський сьогодні провів прес-конференцію у Маріїнському парку, фото:

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що закон про імпічмент дозволить Україні стати «цивілізованою країною», в результаті чого зміна влади у нашій державі буде відбуватися мирно, без випадків загибелі «різних людей на площадях».

Зеленський заявив про це під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку, відповідаючи на питання, чи не боїться він, що люди, які привели його до влади, можуть вийти на акції протесту.

А переворотів у країні не треба! Якщо людям не подобається влада і те, що роблю я, будь-ласка, я для цього прийняв закон про імпічмент, щоб ми стали цивілізованою країною, — наголосив Зеленський.

Водночас Зеленський запевнив, що не боїться такого розвитку подій.

Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю і впевнений у кожному своєму кроці, навіть роблячи помилки. Бо я не хочу, щоб це були великі помилки, що коштують дуже дорого для кожного українця, — наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив, чи планує йти на другий президентський термін.