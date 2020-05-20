Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n138501-ie-ludy-yakym-ne-mojna-skasovuvaty-lustraciu-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що Європейський суд з прав людини підтвердив незаконність люстрації в Україні. Водночас президент висловив переконання у доцільності здійснення люстрації щодо певних осіб.

З приводу люстрації є рішення ЄСПЛ і було рішення Венеційської комісії, що люстрація була незаконною. Далі все залежить від українського суду. Моє ставлення? Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Я в цьому впевнений. Але є багато людей, і тому є такий висновок європейський, які просто працювали за часів Януковича. Ми всі тоді жили і якось працювали, і є невинні люди, котрі попали під люстрацію. Це суд вирішує, — розповів глава держави.

Також український лідер заявив, що не всі, хто жив за президентства Януковича є людьми Януковича.