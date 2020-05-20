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Ракурс
Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію — Зеленський

Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію — Зеленський

20 тра 2020, 15:03
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Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що Європейський суд з прав людини підтвердив незаконність люстрації в Україні. Водночас президент висловив переконання у доцільності здійснення люстрації щодо певних осіб.

З приводу люстрації є рішення ЄСПЛ і було рішення Венеційської комісії, що люстрація була незаконною. Далі все залежить від українського суду. Моє ставлення? Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Я в цьому впевнений. Але є багато людей, і тому є такий висновок європейський, які просто працювали за часів Януковича. Ми всі тоді жили і якось працювали, і є невинні люди, котрі попали під люстрацію. Це суд вирішує, — розповів глава держави.

Також український лідер заявив, що не всі, хто жив за президентства Януковича є людьми Януковича.



У нас не всі люди, які жили за часів Януковича, були «людьми Януковича», — резюмував Зеленський.

Джерело: Ракурс


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