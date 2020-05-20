Зеленський розповів про “симпатичного” Нефьодова, людей Януковича і кадровиків Єрмака-Шефіра

https://racurs.ua/ua/n138485-zelenskyy-rozpoviv-pro-sympatychnogo-nefodova-ludey-yanukovycha-i-kadrovykiv-iermaka-shefira.html

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Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак і перший помічник президента Сергій Шефір не формують кадрову політику в Україні. Окрім цього, відповідаючи на питання журналістів щодо підбору кадрів на ключові посади, Зеленський згадав про людей Януковича, а також поділився своїм ставленням до екс-очільника Державної митної служби Максима Нефьодова.

Єрмак, Шефір зовсім не займаються кадровою політикою. Чи присутні вони, коли ми обговорюємо з прем'єр-міністром деякі ключові посади? Можуть бути присутніми. Вони не формують кадрову політику. Чи спілкуюся я з ними щодо кадрових питань? Так. Чи проводжу я співбесіди? Переважно це робить прем'єр-міністр. Далі у нас є конкурси… Найкращих людей я хочу знати… МВС і СБУ мені допомагають (під час підбору кадрів — ред.), вони надають довідки. Бо я ж не знаю нічого про людину… У нас кадровий голод. У нас фіналісти у конкурсів одна й та сама трійка людей, чи п’ятірка, — сказав Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції.

Президент Також назвав Нефьодова «нормальною людиною» і «хорошим хлопцем», однак не побачив результатів у його роботі.

Нормальна людина Макс. Він гарний, симпатичний, професійний, але корупція на митниці є. У мене дуже нормальне до нього ставлення. Я йому пропонував на час боротьби з контрабандою зробити окремі загони військових, які зайшли б на митницю. Він відповів: Ні, ми все зробимо самі. Результат ви бачите, який, — розповів глава держави.

Зеленський нагадав, що результатом роботи Нефьодова є «мінус десятки мільярдів».

Він може працювати в офісі президента. Гарними людьми в гарних костюмах ми не можемо наповнити бюджет, — резюмував глава держави.

Також український лідер заявив, що не всі, хто жив за президентства Януковича є людьми Януковича. Він нагадав, що деякі чиновників часів Петра Порошенка зараз працюють в уряді Дениса Шмигаля.