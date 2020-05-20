Зеленский рассказал о «симпатичном» Нефедове, людях Януковича и кадровиках Ермаке-Шефире

https://racurs.ua/n138485-zelenskiy-rasskazal-o-simpatichnom-nefedove-ludyah-yanukovicha-i-kadrovikah-ermake-shefire.html

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Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир не формируют кадровую политику в Украине. Кроме этого, отвечая на вопросы журналистов о кадрах на ключевых должностях, Зеленский вспомнил о людях Януковича, а также поделился своим отношением к экс-главе Государственной таможенной службы Максиме Нефедове.

Ермак, Шефир совсем не занимаются кадровой политикой. Присутствуют ли они, когда мы обсуждаем с премьер-министром некоторые ключевые должности? Могут присутствовать. Они не формируют кадровую политику. Общаюсь ли я с ними по кадровым вопросам? Да. Провожу ли я собеседования? Преимущественно это делает премьер-министр. Далее у нас есть конкурсы… Лучших людей я хочу знать… МВД и СБУ мне помогают, они предоставляют справки (о кандидатах — ред.). Ведь я не знаю ничего о человеке… У нас кадровый голод. У нас финалисты конкурсов одна и та же тройка людей, или пятерка, — сказал Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции.

Президент также назвал Нефедова «нормальным человеком» и «хорошим парнем», однако не увидел результатов в его работе.

Нормальный человек Макс. Он хороший, симпатичный, профессиональный, но коррупция на таможне есть. У меня очень нормальное к нему отношение. Я ему предлагал для борьбы с контрабандой привлечь отдельные отряды военнослужащих, которые зашли бы на таможню. Он ответил: Нет, мы все сделаем сами. Результат вы видите, какой, — рассказал глава государства.

Зеленский напомнил, что результатом работы Нефедова являются «минус десятки миллиардов гривен» в бюджете.

Он может работать в Офисе президента. Красивыми людьми в хороших костюмах мы не можем наполнить бюджет, — резюмировал глава государства.

Также украинский лидер заявил, что не все, кто жил при президентстве беглеца Виктора Януковича являются «людьми Януковича». Он напомнил, что некоторые чиновники времен Петра Порошенко сейчас работают в правительстве Дениса Шмыгаля.