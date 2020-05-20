Пресс-конференция Зеленского. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n138484-teper-ne-razboynik-a-bandit-zelenskiy-obozval-mera-cherkass.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, обозвал городского голову Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, против которого открыто 19 уголовных производств.

Ранее между президентом и мэром Черкасс произошел конфликт из-за преждевременного выхода областного центра с коронавирусного карантина. Зеленский заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами. Такое заявление президент Украины сделал во время пресс-конференции с журналистами в Мариинском парке в Киеве.

Народовластие должно быть. Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда мэр имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду, — заявил он и отметил, что учитывает позицию людей, которые избрали Бондаренко мэром.

Также Зеленский обвинил Бондаренко в популизме, поскольку тот не оказывал реальной помощи в борьбе с COVID-19.

Зеленский также рассказал, как дважды отговорил мэра Харькова Геннадия Кернеса открывать метро. Президент подчеркнул, что «Кернес услышал».

Напомним, в июле Зеленский во время визита в Борисполь назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка «разбойником» и «чертом», после чего выгнал его из зала, где продолжалась встреча с местной властью и жителями.