Прес-конференція Зеленського. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n138484-teper-ne-rozbiynyk-a-bandyt-zelenskyy-obizvav-mera-cherkas.html

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Володимир Зеленський, президент України, обізвав міського голову Черкас Анатолія Бондаренка бандитом, проти якого відкрито 19 кримінальних проваджень.

Раніше між президентом і міським головою Черкас відбувся конфлікт через передчасний вихід обласного центру із коронавірусного карантину. Зеленський заявив, що не сяде за один стіл з такими бандитами. Таку заяву президент України зробив під час прес-конференції з журналістами у Маріїнському парку в Києві.

Народовладдя повинно бути. Розчаровують люди. Я не знаю, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Я за один стіл з такими бандитами не сяду, — заявив він і зауважив, що враховує позицію людей, які обрали Бондаренка мером.

Також Зеленський звинуватив Бондаренка в популізмі, оскільки той не надавав реальної допомоги в боротьбі з COVID-19.

Зеленський також розповів, як двічі відмовив мера Харкова Геннадія Кернеса відкривати метро. Президент наголосив, що «Кернес почув».

Нагадаємо, у липні Зеленський під час візиту до Борисполя назвав секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка «розбійником» і «чортом», після чого вигнав його із зали, де тривала зустріч із місцевою владою та жителями.​