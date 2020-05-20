Местные выборы: Зеленский рассказал, кого поддержит в Киеве

https://racurs.ua/n138483-mestnye-vybory-zelenskiy-rasskazal-kogo-podderjit-v-kieve.html

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Местные выборы в Киеве прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, кого поддержит во время борьбы за кресло мэра столицы.

Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что в Киеве его политическая сила «Слуга народа» проведет праймериз среди кандидатов.

Я поддержу того, кто победит на праймериз, — рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что может распустить парламент. По его словам, пока партия «Слуга народа» будет голосовать за важные для страны законопроекты, глава государства будет ее поддерживать.

Если они станут лоббировать чьи-то интересы, то я, не думая, распущу Верховную Раду, — заявил президент.

Сегодня Зеленский также обозвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, против которого якобы открыто 19 уголовных производств.