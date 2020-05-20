В Раде создали ВСК по расследованию «пленок Порошенко». Фото: DW

https://racurs.ua/n138482-v-rade-sozdali-vsk-po-rassledovaniu-plenok-poroshenko.html

Ракурс

Нардепы из фракции «Слуга народа» и «Довира» создали временную следственную комиссию по расследованию фактов, изложенных на «пленках Порошенко».

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил с трибуны нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

Вместе с Качурой к трибуне вышла большая группа депутатов, которые поддерживают создание ВСК.

Качура заявил, что созданная ВСК будет заниматься расследованием фактов, о которых сообщается на скандальных аудиозаписях, обнародованных нардепом Андреем Деркачом.

Речь идет о разговорах Петра Порошенко с Джо Байденом и Джоном Керри, а также информации, обнародованной Рудольфом Джулиани.

Качура добавил, что депутаты будут делать все, чтобы по всем этим фактам была проведена независимая правовая оценка.

Как ранее писал «Ракурс», вчера были обнародованы скандальные аудиозаписи разговора пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-премьером США Джо Байденом, в котором американский чиновник склонял бывшего украинского президента к увольнению генпрокурора Виктора Шокина.