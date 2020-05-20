Зеленский возмущен действиями журналистов, которые «финансируются другими государствами»

Сегодня происходит пресс-конференция Владимира Зеленского

https://racurs.ua/n138481-zelenskiy-vozmuschen-deystviyami-jurnalistov-smi-kotorye-finansiruutsya-drugimi-gosudarstvami.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение действиями журналистов, «которые даже не финансируются государством Украина, а государствами другими».

Президент во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке назвал бестактной работу журналиста «Радіо Свобода» Михаила Ткача.

Зеленский отметил, что журналист каждый день дежурит под его домом и следует за ним по всем рабочим местам.

Есть в мире хоть одна страна, где в кортеже президента ездит журналист (Ткач — ред.) и снимает? Хотя мне все равно нечего скрывать, — спрашивает Зеленский. — И существует ли какой-любо президент, когда ему говорит его личная охрана: «как-то так не может быть, это по закону неправильно. Что нам сделать: забрать автомобиль, говорить с этим журналистом?.

Я думаю, что в мире нет нигде в мире, такой наглости. Мне кажется, что между властью и журналистикой нельзя переходить на личности, нельзя нарушать закон, кем бы мы ни были, — добавил Зеленский.

По его словам, он в этой ситуации ничего не сделал.

Мне кажется, что что-то не сделали родители этих людей. Я не могу это изменить, к сожалению. Я не диктатор. Хотя мне кажется, что баланс этот господин Ткач нарушил, — отметил Зеленский. — Это никак не связано с этикой, это уже о безопасности государства.





«Радіо Свобода» финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа.

Напомним, Зеленский сегодня прокомментировал вчерашнее обнародование записей якобы телефонного разговора между пятым президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом.