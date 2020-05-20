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Зеленский: Аваков — мощный министр, на его ответственности дело Шеремета
Зеленский: Аваков — мощный министр, на его ответственности дело Шереметаhttps://racurs.ua/n138480-zelenskiy-avakov-moschnyy-ministr-na-ego-otvetstvennosti-delo-sheremeta.htmlРакурс
Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о министре-долгожителе Арсене Авакове, который является неизменным руководителем Министерства внутренних дел в четырех правительствах.
Аваков не является моим кумом, или моим близким другом. Наоборот, у него есть товарищи, с которыми я точно не дружу. Или он мощный министр? Да. Или сложная у нас сейчас ситуация? Считаю, что так, — заявил Зеленский.
По словам президента, Аваков несет личную ответственность за результат в деле Шеремета.
Но его ответственность, еще раз хочу вам подчеркнуть, — это дело Шеремета. И, пожалуйста, он начал это дело, он должен его довести до конца. В итоге, чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны. А то будет потом, вы знаете как, не хочу продолжать, — резюмировал Зеленский.