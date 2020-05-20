Зеленский: Аваков — мощный министр, на его ответственности дело Шеремета

https://racurs.ua/n138480-zelenskiy-avakov-moschnyy-ministr-na-ego-otvetstvennosti-delo-sheremeta.html

Ракурс

Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о министре-долгожителе Арсене Авакове, который является неизменным руководителем Министерства внутренних дел в четырех правительствах.

Аваков не является моим кумом, или моим близким другом. Наоборот, у него есть товарищи, с которыми я точно не дружу. Или он мощный министр? Да. Или сложная у нас сейчас ситуация? Считаю, что так, — заявил Зеленский.

По словам президента, Аваков несет личную ответственность за результат в деле Шеремета.