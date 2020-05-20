Пресс-конференция Зеленского. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n138479-zelenskiy-otvetil-pochemu-ne-poluchaetsya-prosto-perestat-strelyat-na-donbasse.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «просто перестать стрелять» на Донбассе пророссийским боевикам очень сложно.

Российская Федерация должна повлиять на сепаратистов ОРДЛО, поскольку сами боевики «не знают, в каком они мире». Глава государства уверен, что война на Донбассе давно бы закончилась, если бы боевики придерживались минских договоренностей и не обстреливали позиции ООС. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Что касается «просто прекратить стрелять»: это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотим показать всему миру, если по нам стреляют, мы будем отвечать, но не стреляем первые. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам, — отметил президент.





Зеленский уверен, что единственное влияние на боевиков есть у Российской Федерации и именно она должна это сделать. Также глава государства добавил, что в связи с заявлением главарей боевиков ЛДНР о приведении войск в боеготовность, соберут экстренное заседание минской группы.

Напомним, Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что видит смысл в следующих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.