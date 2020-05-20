Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Максим Нефедов. Фото: Антикор

Нефедов через суд пытается вернуть себе кресло главы таможни

20 мая 2020, 11:50
999

Максим Нефедов решил черезсуд вернуть себе кресло главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск уже поступил в Окружной административный суд Киева.

Нефедов считает распоряжение Кабинета министров о его увольнении противоправным, сообщает Судебная власть Украины.

Он просит суд отменить это распоряжение Кабмина и восстановить его в должности.

Кроме того, Нефедов просит суд обязать Кабмин выплатить ему сумму зарплаты за период вынужденного прогула, исходя из его среднедневной (среднечасовой) заработной платы.



В настоящее время в суде решается вопрос относительно открытия производства по данному административному иску.

Как известно, 24 апреля этого года во время внеочередного заседания Кабмина было принято решение об увольнении Нефедова с поста главы ГТС. Также были уволены его заместители Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров