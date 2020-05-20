Нефедов через суд пытается вернуть себе кресло главы таможниhttps://racurs.ua/n138478-nefedov-cherez-sud-pytaetsya-vernut-sebe-kreslo-glavy-tamojni.htmlРакурс
Максим Нефедов решил черезсуд вернуть себе кресло главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск уже поступил в Окружной административный суд Киева.
Нефедов считает распоряжение Кабинета министров о его увольнении противоправным, сообщает Судебная власть Украины.
Он просит суд отменить это распоряжение Кабмина и восстановить его в должности.
Кроме того, Нефедов просит суд обязать Кабмин выплатить ему сумму зарплаты за период вынужденного прогула, исходя из его среднедневной (среднечасовой) заработной платы.
В настоящее время в суде решается вопрос относительно открытия производства по данному административному иску.
Как известно, 24 апреля этого года во время внеочередного заседания Кабмина было принято решение об увольнении Нефедова с поста главы ГТС. Также были уволены его заместители Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.