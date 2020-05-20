Кадры Зеленского: президент рассказал о кумовстве в его власти и «не понял вопроса о Венедиктовой», скриншот видео

https://racurs.ua/n138477-zelenskiy-rasskazal-o-kumovstve-v-ego-vlasti-i-ne-ponyal-voprosa-o-venediktovoy-video.html

Ракурс

Кумовство во власти прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что ни одного кума или близкого друга не назначил во власть. А вопрос журналиста о генпрокуроре Ирине Венедиктовой он вообще не понял.

Журналист перечислил представителей студии «Квартала 95», которых назначили во власть, и напомнил, что год назад Зеленский критиковал кумовство Петра Порошенка во время баллотирования в президенты.

Зеленский ответил, что обещал привести к власти новых людей. Поэтому вопрос о том, что в Офис генпрокурора пришел человек, ранее не работавший в Генпрокуратуре, ему показался непонятным.

Мы предложили людей, которые были чистые, не работали в Генпрокуратуре, — заявил глава государства.

Он также объяснил назначение Андрея Ермака на должность главы своего офиса. Зеленский заявил, что «Ермак никогда не был кинопродюсером, но был опытным юристом», Ермак не является его кумом, а только его доверенным лицом, «которому президент доверяет».

Зеленский пожаловался и на кадровый голод во власти.

Я не могу найти хорошего министра культуры, мы вместе с премьером ищем. Нам очень сложно находить министров образования и энергетики, потому что завтра СМИ напишут, что это человек Ахметова или Коломойского, — сказал президент.





Зеленский пригласил журналиста в Офис президента на любую должность, чтобы он работал «как Ермак, 24 часа в сутки».

Руководитель Кабмина Денис Шмыгаль показался президенту «профессиональным и чистым», а его друг Иван Баканов является лучшим главой СБУ всех времен.