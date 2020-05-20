Зеленський розповів про кумівство у його владі і «не зрозумів питання про Венедіктову» (ВІДЕО)

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Кумівство у владі заперечив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що жодного кума чи близького друга не призначив у владу. А питання журналіста щодо генпрокурора Ірини Венедіктової він взагалі не зрозумів.

Журналіст перелічив представників студії «Кварталу 95», яких призначили у владу, і нагадав, що рік тому Зеленський критикував кумівство під час балотування в президенти.

Зеленський відповів, що обіцяв привести до влади нових людей. Тому питання про те, що до Офісу прокурора прийшла людина, яка раніше не працювала у Генпрокуратурі, йому видалося незрозумілим.

Ми запропонували людей, які були чисті, які не працювали у Генпрокуратурі, — заявив глава держави.

Він також пояснив призначення Андрія Єрмака на посаду глави свого офісу. Зеленський заявив, що «Єрмак ніколи не був кінопродюсером, але був досвідченим юристом», Єрмак не є його кумом, а тільки його довірена особа, «якій президент довіряє".

Зеленський поскаржився й на кадровий голод у владі.

Я не можу відшукати гарного міністра культури, ми разом з прем'єром шукаємо. Нам дуже складно знаходити міністрів освіти та енергетики, бо вже завтра ЗМІ напишуть, що це людина Ахметова чи Коломойського, — сказав президент.





Зеленський запросив журналіста в Офіс президента на будь-яку посаду, щоб він працював «як Єрмак, 24 години на добу».

Керівник Кабміну Денис Шмигаль видається президенту «професійним і чистим», а його друг Іван Баканов є найкращим головою СБУ всіх часів.