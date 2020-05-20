Максим Нефьодов. Фото: Антикор

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Максим Нефьодов вирішив через суд повернути собі крісло глави Державної митної служби. Відповідний позов вже надійшов до Окружного адміністративного суду Києва.

Нефьодов вважає розпорядження Кабінету міністрів про його звільнення протиправним, повідомляє Судова влада України.

Він просить суд скасувати це розпорядження Кабміну і поновити його на посаді.

Крім того, Нефьодов просить суд зобов’язати Кабмін виплатити йому суму зарплати за період вимушеного прогулу, виходячи з його середньоденної (середньогодинної) заробітної плати.

Наразі в суді вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як відомо, 24 квітня цього року під час позачергового засідання Кабміну було прийнято рішення про звільнення Нефьодова з поста голови ДМС. Також були звільнені його заступники Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Петухов.