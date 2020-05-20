Прес-конференція Зеленського. Скріншот із трансяції

https://racurs.ua/ua/n138479-zelenskyy-vidpoviv-chomu-ne-vyhodyt-prosto-perestaty-strilyaty-na-donbasi.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що «просто перестати стріляти» на Донбасі проросійський бойовикам дуже складно.

Російська Федерація повинна вплинути на сепаратистів ОРДЛО, оскільки самі бойовики «не знають, на якому вони світі». Глава держави впевнений, що війна на Донбасі давно б закінчилася, якби бойовики дотримувалися мінських домовленостей і не обстрілювали позиції ООС. Про це Зеленський заявив під час прес-конференції у Києві.

Що стосується «просто припинити стріляти»: Це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотім показати всьому світу, якщо по нас стріляють, ми будемо відповідати, але не стріляємо перші. Ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам, — зазначив президент.





Зеленський впевнений, що єдиний вплив на бойовиків має Російська Федерація і саме вона повинна це зробити. Також глава держави додав, що у зв’язку з заявою ватажків бойовиків ЛДНР про приведення військ у боєготовність, буде зібрано екстрене засідання мінської групи.

Нагадаємо, Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку заявив, що бачить сенс у наступних переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним.