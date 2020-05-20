Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський: Аваков — потужний міністр, на його відповідальності справа Шеремета

Зеленський: Аваков — потужний міністр, на його відповідальності справа Шеремета

20 тра 2020, 12:03
999

Володимир Зеленський під час прес-конференції відповів на запитання журналіста щодо міністра-довгожителя Арсена Авакова, який є незмінним очільником Міністерства внутрішніх справ за чотирьох урядів.

Аваков не є моїм кумом, чи моїм близьким товаришем. Навпаки, у нього є товариші, з якими я точно не товаришую. Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, що так, — заявив Зеленський.

За словами президента, Аваков несе особисту відповідальність за результат у справі Шеремета.



Але його відповідальність, ще раз хочу вам наголосити, — це справа Шеремета. І, будь ласка, він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб всі, хто дійсно вбив Шеремета, були наказані. А то буде потім, ви знаєте як, не хочу продовжувати, — резюмував Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів