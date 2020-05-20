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Зеленський: Аваков — потужний міністр, на його відповідальності справа Шеремета
Зеленський: Аваков — потужний міністр, на його відповідальності справа Шереметаhttps://racurs.ua/ua/n138480-zelenskyy-avakov-potujnyy-ministr-na-yogo-vidpovidalnosti-sprava-sheremeta.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час прес-конференції відповів на запитання журналіста щодо міністра-довгожителя Арсена Авакова, який є незмінним очільником Міністерства внутрішніх справ за чотирьох урядів.
Аваков не є моїм кумом, чи моїм близьким товаришем. Навпаки, у нього є товариші, з якими я точно не товаришую. Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, що так, — заявив Зеленський.
За словами президента, Аваков несе особисту відповідальність за результат у справі Шеремета.
Але його відповідальність, ще раз хочу вам наголосити, — це справа Шеремета. І, будь ласка, він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб всі, хто дійсно вбив Шеремета, були наказані. А то буде потім, ви знаєте як, не хочу продовжувати, — резюмував Зеленський.