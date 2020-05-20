Зеленський обурений діями журналістів, які «фінансуються іншими державами»

Сьогодні відбувається прес-конференція Володимира Зеленського

https://racurs.ua/ua/n138481-zelenskyy-oburenyy-diyamy-jurnalistiv-zmi-yaki-finansuutsya-inshymy-derjavamy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення діями журналістів, «які навіть не фінансуються державою Україна, а державами іншими».

Президент під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку назвав нетактовною роботу журналіста «Радіо Свобода» Михайла Ткача.

Зеленський зазначив, що журналіст кожен день чергує під його будинком і слідує за ним по всіх робочих місцях.

Чи є у світі хоч одна країна, де в кортежі президента їздить журналіст (Ткач — ред.) і знімає?Хоча мені все одно немає чого приховувати, — запитує Зеленський. - І чи існує будь-який президент, коли йому каже його особиста охорона: «якось так не може бути, це по закону не правильно. Що нам зробити: забрати автомобіль, говорити з цим журналістом?».

Я думаю, що у світі немає ніде у світі, такого нахабства. Мені здається, що між владою і журналістикою не можна переходити на особистості, не можна порушувати закон, ким би ми не були, — додав Зеленський.

За його словами, він у цій ситуації нічого не зробив.

Мені здається, що щось не зробили батьки цих людей. Я не можу це змінити, на жаль. Я не диктатор. Хоча мені здається, що баланс цей пан Ткач порушив, — зазначив Зеленський. — Це ніяк не пов’язано з етикою, це вже про безпеку держави.





«Радіо Свобода» фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні прокоментував вчорашнє оприлюднення записів нібито телефонної розмови між п’ятим президентом України Петром Порошенком та віце-президентом США Джо Байденом.