У Раді створили ТСК із розслідування «плівок Порошенка». Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n138482-u-radi-stvoryly-tsk-iz-rozsliduvannya-plivok-poroshenka.html

Ракурс

Нардепи з фракції «Слуга народу» і «Довіра» створили тимчасову слідчу комісію із розслідування фактів, викладених на «плівках Порошенка».

Про це під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради заявив із трибуни нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

Разом з Качурою до трибуни вийшла велика група депутатів, які підтримують створення ТСК.

Качура заявив, що створена ТСК буде займатися розслідуванням фактів, про які повідомляється на скандальних аудіозаписах, оприлюднених нардепом Андрієм Деркачем.

Йдеться про розмови Петра Порошенка з Джо Байденом і Джоном Керрі, а також інформацію, оприлюднену Рудольфом Джуліані.

Качура додав, що депутати будуть робити все можливе, щоб за всіма цими фактами була проведена незалежна правова оцінка.

Як раніше писав «Ракурс», вчора були оприлюднені скандальні аудіозаписи розмови п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віце-прем'єром США Джо Байденом, у якій американський чиновник схиляв колишнього українського президента до звільнення генпрокурора Віктора Шокіна.