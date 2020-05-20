Місцеві вибори: Зеленський розповів, кого підтримає у Києві

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Місцеві вибори у Києві прокоментував президент України Володимир Зеленський. Глава держави розповів, кого підтримає під час боротьби за крісло мера столиці.

Зеленський на підсумковій прес-конференції заявив, що у Києві його політична сила «Слуга народу» проведуть праймеріз серед кандидатів.

Я підтримаю того, хто переможе на праймеріз, — розповів Зеленський.

Крім того, Зеленський повідомив, чи зможе розпустити парламент. За його словами, доки партія «Слуга народу» голосуватиме за важливі для країни законопроекти, глава держави буде її підтримувати.

Якщо вони стануть лобіювати чиїсь інтереси, то я, не думаючи, розпущу Верховну Раду, — заявив президент.

Сьогодні Зеленський також обізвав міського голову Черкас Анатолія Бондаренка бандитом, проти якого відкрито 19 кримінальних проваджень.